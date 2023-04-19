艾司摩爾在周三稍早公布了第一季優於預期的業績表現之後，公司財務長Roger Dassen最新提出上述看法。

中國為艾司摩爾第三大市場，僅次於台灣和南韓；而中國銷售表現一直受到地緣政治的角力拉鋸戰影響。美國正試圖透過削減其先進晶片製造能力，來壓低北京的技術和軍事力量。

而這也將限制晶片製造設備的輸入中國。荷蘭政府在3月8日確認了將與美國保持一致，在今年夏天導入新的限制規定，限制艾司摩爾的部分設備的出口，因為這些裝置可能具有商業和軍事的雙重用途。

財務長重申，此一規定將影響到部分對中國的潛在出口；但是部分使用稍舊設備的晶片製造商，其需求依舊十分強勁。

Dassen在聲明中說，儘管中國第一季銷售已經降到公司整體銷售的8%左右，但是中國市場仍佔公司未交付訂單(積壓訂單)的20%以上。「這表示，在今年接下來幾個季度當中，你會看到中國市場的銷售大幅增加」。