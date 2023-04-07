一名男房務分享，客人退房以後進去打掃，掀開棉被卻看到一大片血跡，讓他當場傻眼，打電話給客人，對方死都不肯接，讓他更加憤怒。超噁畫面引起網友討論，不少人驚呼這麼大一坨是命案現場吧！另有老司機則說，這分明就是「闖紅燈」的後果，經血外漏才不是長這樣。

一名男網友在臉書社團《爆怨公社》上分享，客人退房以後，他進去房間打掃，結果一掀開棉被就看到大量血跡，讓他爆氣直呼，住飯店的時候生理期來，用一下衛生棉很困難嗎？更可惡的是退房還用棉被蓋住，結果連棉被上也沾到了血跡。

原PO爆氣直呼，事後回報給公司，他們嘗試要聯繫客人討論賠償的事宜，但打了客人留下來的號碼，對方死都不肯接電話，真的超級沒水準。

貼文引起網友討論，「命案現場」、「現在房務員難請到人，是有原因的」、「這太誇張」、「之前遇到有帶小嬰兒的，一灘屎水在床單上，都滲透到床墊了，還把棉被蓋住沒有告知就退房了」、「沒水準」。

另有老司機則說，經血意外漏的話，不太會流到這麼大一片，這感覺是「闖紅燈」才會出現的後果。「只能用一句成語形容，『浴血奮戰』」、「房務的惡夢，就是有這種闖紅燈的奧客」、「晚上運動太激烈」、「這應該是月經來還硬做」。