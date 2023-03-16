無照駕駛見警倒車「蛇行閃躲」，驚險追逐畫面曝光。

林姓男子等3人，16日凌晨約1時許，駕車行經台中市西屯區烈美街附近時，將車子臨停在路旁、下車聊天，卻見到巡邏員警靠警，3人立即上車後逃逸，且沿途蛇行、躲避追緝，最後仍遭攔下，才知原本林男無照駕駛，因心虛才見到員警就連忙躲避，未料因他的行徑，反倒吃上7張罰單，還被依公共危險罪法辦。

警方指出，林男等3人16日凌晨約1時許，在烈美街路旁行跡詭異，巡邏員警見狀趨近要盤查，未料3人見到員警，立即匆忙地躲進車內並駕車逃逸，沿途更一路闖紅燈、逆向、蛇行，行徑相當危險；警方一路緊追、沿途持續鳴笛，直到苗栗銅鑼交流道才攔下林男座車。

林男座車遭攔下後，員警下車大喊「停止」、「趴下」，林男回說「我會怕啊」、「我無照駕駛啊」，才赫然發現他是因為無照駕駛，才會看到員警就心虛逃跑。但因林男沿路危險駕駛的行為，員警依闖紅燈、逆向行駛、無照駕駛及危險駕車等情況告發，共開出7張罰單，並依公共危險罪偵辦。