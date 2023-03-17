狗是人類最忠實的朋友，更被專業人員訓練為搜救犬、緝毒犬，屢屢立下戰功。日前就有一隻拉布拉多緝毒犬，靠著敏銳嗅覺，搜出12公斤的冰毒，員警為了警力，將雞腿串起來做成「項鍊」，掛在狗狗脖子上，而狗狗表情也笑翻網友。
根據陸媒《新京報》報導，事件發生在雲南，雲南邊檢總站普洱支隊日前深夜展開邊境巡邏，嚴查毒品，經過一片雜草重生的玉米田時，警犬「雲一」突然狂吠不止，領著員警前進。雲一走到一半突然坐下，員警驚覺有異，立刻開始搜索，搜出6大個「磚塊」、總計12.5公斤的冰毒。
雲一立下大功，警方也不吝給予獎勵，將6支雞腿密封包做成「項鍊」，掛在雲一的脖子上，雲一獲獎後，也露出非常得意的表情，讓網友們都笑翻了。
大陸網友紛紛留言：「瞧狗兒的表情，簡直樂開懷」、「雲一也太可愛了吧」、「警察大人是不是該先把包裝撕開啊」、「6支雞腿不夠吧，起碼得連續請3天」、「好香的花圈」、「雲一表情彷彿在說：真香」。
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