東京5盜持刀入室搶劫2名中國人 一劫匪在搏鬥中受傷死亡

大陸觀察者網22日引述日本廣播協會（NHK）、TBS電視台報導，當地時間21日東京池袋一公寓當天上午發生一起入室搶劫案，5名日本人假扮煤氣公司工作人員，闖入後，將屋內一男一女兩名中國人捆住，搶走現金100萬日圓及其他財物。

報導稱，其中一名劫匪在與中國男子搏鬥時受傷死亡，日本警方正追捕另外在逃4人。據日媒報導，當地時間21日上午9點半左右，5名男子闖入位於東京豐島區東池袋某公寓9樓的一個房間，其中3人穿著工作服假扮成煤氣公司工作人員，在住戶打開玄關門後突然亮出手裡的刀入室搶劫。

富士新聞網報導，劫匪說的是日語，TBS電視台則直接稱「這些劫匪是日本人」。屋內有一名40多歲的男性社長和一名30多歲的女性職員，兩人均為中國大陸國籍。

男社長隨後與其中一名20多歲的劫匪展開搏鬥，用刀劃傷了對方的脖子，但最終寡不敵眾，與職員雙雙被綁帶捆住手腳。好在兩人均無生命危險，男社長僅受輕傷，女職員沒有受傷。

4名劫匪在搜刮走屋子裡的100萬日元現金、4本存摺和幾部手機等財物後逃跑，留下那名受傷昏迷的同夥，後者在送醫搶救無效後死亡。TBS報導稱，事發大約2個小時以後，有目擊者表示看到有一對男女在公寓陽台上求救，兩人手裡揮舞著像毛巾一樣的東西，向樓下路人大喊「報警」「叫員警來」。

目前，日本警方認定這是一起搶劫傷害事件，正在追捕其他在逃人員。