日本京都府龜岡市的「保津川遊船」，今天發生一艘搭載20多人的船隻翻覆意外。京都市消防局表示，已知1人獲救但命危，及有消息指出2人遭沖走。目前各家日媒報導仍有出入。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午11時30分左右，保津川遊船辦公室通報消防單位，表示有一艘遊船觸礁。京都市消防局表示，這艘載有20多人的遊船翻覆，其中看似船夫的一名男性雖被救起，但呈現心肺停止狀態。

另外有消息指出2人被河水沖走，消防單位在持續搜救的同時，也將確認這艘遊船上究竟載了多少人。

不過，京都新聞報導，京都府警察局龜岡警察署下午表示，已確認船上25名遊客全數平安無事。

每日放送（MBS）報導，這艘船上出發時共有29人乘坐，包括25名遊客及4名船夫。

關西電視台報導，載著觀光客順流而下的「保津川遊船」，今天上午發生觸礁翻覆意外。保津川遊船從京都府龜岡市到京都嵐山，總長約16公里，順流而下時間約2小時，是京都當地知名的觀光行程之一。

保津川遊船企業組合表示，今天下午將暫停遊船。