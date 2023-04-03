FRUITS ZIPPER走「新可愛」路線，希望大家都能遵從內心可愛的心。（鄧博仁攝）

日本7人女子偶像團體FRUITS ZIPPER，將於5日在Legacy Taipei舉辦「FRUITS ZIPPER－Live in Taiwan 2023－」演唱會，她們今先在飯店接受訪問，聊到此次來台工作，除獻出首場海外演唱會，還要到台中參加動漫節，其中成員早瀨Noel自曝是動漫迷，喜歡《黑色幸運草》，而團員仲川瑠夏是神奈川縣人，正是全球知名動漫《灌籃高手》主角群發跡地。

仲川瑠夏喜歡拍照，當然也有到《灌籃高手》動畫中的知名場景，素有「灌籃高手平交道」之稱的鎌倉高校前站拍攝過，她對那裡的景色讚不絕口，得知《灌籃高手》在台灣非常紅，她也推薦台灣粉絲可以找機會過去走走看看。

聊到動漫節的另一個重要元素Cosplay，仲川瑠夏表示自己有扮過《美少女戰士》中的女主角月光仙子，有動漫人物的頭飾，她說：「雖然《美少女戰士》不是我們的年代，但還是很憧憬，而且我們7個人也能一起扮。」

FRUITS ZIPPER上次來台是去年跨年，一行人在台南演出，是她們出道以來最大型的現場表演，即使回到日本，接受日媒採訪時仍會提到來台演出的深刻回憶，不過團員們也透露，跨年場大家有在上台前尖叫，沒想到現場直播全都有收音，私下一面也就被播出去了，大夥還上網看重播檢視，笑稱是小小的出糗。