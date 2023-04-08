62歲不老男神費翔近年在海外獨居，但不忘透過微博分享近況，今年2月另一位男神劉文正被前經紀人夏玉順誤傳過世，使費翔當年和劉文正的恩怨又被翻出，幸好後來家人證實劉文正依舊安好，讓粉絲鬆了口氣。而費翔6日在這一連串風波後首度發文，沒談老友劉文正，僅曬出微笑自拍照表示：「看樣子，疫情的陰影終於消散了！」

劉文正2個月前傳出烏龍死訊，早年他與費翔的恩怨風波也一度再浮上檯面，據知當年費翔和劉文正是在張艾嘉介紹下認識，費翔後來受邀唱劉文正電影《冬天裡的一把火》同名歌曲走紅，2010年媒體亂傳兩人有特殊情誼，劉文正當時透過經紀人否認，2012年費翔宣傳新片時，被問到和劉文正是否還有聯繫？費翔的回答卻惹惱了劉文正和經紀人。

費翔久違曬近照。（圖／翻攝自費翔微博）

當時媒體報導，劉文正聽聞自己疑被炒新聞時，脫口表示：「為什麼這樣子？怎會這樣？」隨即嘆了口氣，夏玉順也嗆：「這個人怎這麼不厚道，為什麼要這樣說，兩人早已沒連絡。」而費翔對於兩人關係，曾澄清說：「第一，劉文正是我進入歌壇時的前輩，也是我非常尊重和欣賞的藝人；第二，我和劉文正是30多年的老朋友了，我們一直有聯繫。他退出是因為對歌壇厭倦了，這是他自己的一個選擇，跟別人沒有關係」。

費翔發文。（圖／翻攝自費翔微博）

6日，費翔在劉文正烏龍死訊後首發文，寫下：「看樣子，疫情的陰影終於消散了！我分別在倫敦和紐約看了無數個精彩演出，場場爆滿！娛樂和旅遊業明顯復原了，很多時隔已久的項目也重啟了…」，並曬出自己看表演的認證照片，從自拍照看來帥氣度依舊不減，也似乎沒因劉文正事件影響心情，網友回應：「鬍子都白了頭髮也是有根根白銀（白髮）。只有眼睛還是綠色的有神閃閃而發光」、「這一次的照片好清晰，看到您雖然留著大鬍子，但是臉上的皮膚卻好光滑顯得非常年輕」、「謝謝您的分享！我們又可以跟著您周遊世界了！不過更想能再看到你的舞台或新作品！」。