據日媒報導，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美國太平洋陸戰隊退役司令魯德（Steven Rudder），預計5月初將率25家美國國防承包商組成的代表團訪台，洽談台美共同生產無人機和彈藥事宜。媒體人張禹宣今( 14 日)指出，台灣政府過去完全不在乎無人機，卻想在明年量產 3000 架，為此編出的 500 億預算和 2400 億的海空戰力提升預算，恐怕才是吸引美國軍火商來台分食的原因。

國防部去年 9 月公布5款「軍用商規無人機」採購標案，預計將量產超過3000架，總價值高達 500 億元。而 2021 年通過的「海空戰力提升計畫採購特別條例」明定 2400 億元的特別預算，其中也包括採購無人攻擊載具系統。

張禹宣今在《頭條開講》節目中指出，台灣 2021 年的航太工業的總產值為 984 億，其中無人機僅占 13 億，代表過去政府完全不在乎無人機產業，如今興盛起來，原因正是因為烏俄戰爭中，無人機所展現的火力和戰術效益十分高。

張禹宣表示，過去政府並不重視無人機，但卻在去年拋出 500 億的採購案，台灣無人機廠商可能無法應付，在這個前提下，美國軍火商才會組團訪台。

張禹宣也說，美國軍火商雖說是要提供代工機會，讓台灣的無人機也有機會銷售到國外，但事實上，正是因為政府拋出 500 億的預算，才會吸引美國軍工業來台灣分享這筆訂單，而2400億的海空戰力提升條例，也包含了無人機在內。

張禹宣認為，台灣的無人機廠商或許真的需要外國扶持，而台灣現在想要把無人機的餅做大，會不會又出現過去國艦國造一樣的貓膩，都需要持續監督。