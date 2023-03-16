九旬老翁找不到回家的路 員警助阿公返回溫暖的家

家住台中市新社區96歲罹患有失智症的溫姓老翁，14日下午獨自騎乘機車外出至東勢區晃晃，欲返家時卻忘記如何回家？因此向附近民眾求助，熱心民眾立即打電話報警，員警順利聯繫到老翁的家屬，將他接回溫暖的家。

警方指出，東勢分局茅埔所警員吳國忠，於前天晚上7時許獲報後，立即前往現場，溫姓老翁因迷路而十分慌張；警方詢問他的名字及家中聯繫電話，皆無法清楚表達，僅表示他住在新社。熱心民眾見老翁十分緊張，趕緊安慰老翁，說吳員「年輕又可愛，會協助送其返家」。

員警見老翁一臉疲憊，先將老翁載返所休息用餐，利用警用電腦查詢老翁所騎乘的機車車牌，順利聯繫到老翁女兒。老翁女兒焦急地趕至派出所，連忙向警方表達謝意，並表示她父親患有失智症，下班時發現父親竟然獨自騎機車出門，正準備要去派出所報警時，幸好接獲員警通知，對於員警的暖心協助感激不已。

茅埔派出所長洪存孝說，山城地區高齡人口偏高，時常發生長者失智走失案件，警方最近亦加強推廣「自願同意指紋建檔服務」，民眾可至警察局鑑識科或分局偵查隊申請，一旦長者走失和親友失聯，可提高身心障礙者尋獲後辨識身分的機會，能讓警方盡速協助長者找到回家的路。