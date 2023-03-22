台中市南屯區楊姓里民的母親近來因癌症過世，其父親也罹患癌症，楊男薪水不多，全用來給父母治病，沒想到母親病逝後連安葬費都沒有著落，第四分局分局長李建興知道後，集結眾人的愛心，募得19萬5000元善款，幫助這家人度過難關。

春安里楊老太太罹癌過世，家屬無力負擔喪葬費用，引起轄區員警關注，經進一步了解，該戶由楊男一人外出工作供養其父母，但其薪水微薄，早已無法支應父母親罹癌後的醫療費及生活所需，楊母驟逝讓不寬裕的家庭狀況雪上加霜，甚至沒錢幫母親安葬。

第四分局春社派出所所長邱量虔接獲春安里里長閻新懃告知楊姓里民家中狀況，邱量虔獲悉後，除協助通報社會局申請急難救助外，與分局長李建興偕同霧峰善心人士集結眾人之愛心募得19萬5000元善款幫助其一家渡過難關。楊男一家感激不已，覺得人間處處有溫暖。

第四分局分局長李建興表示，警察這份工作可看到社會上很多面向，秉持著為民服務的熱忱，主動發掘弱勢族群，深入關懷轄內地方大小事，盼藉此善行，發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一個角落。