台北市萬華分局為提升全民防詐意識，分局長董欣欣於今（21）日受邀到民本廣播電臺，參加現場製播的「元氣補充站」單元節目，以輕鬆對談的方式告知關於近期常見的詐騙類型予廣大聽眾朋友，期以廣播節目將「識詐、阻詐」觀念普及扎根。

訪談中萬華分局長將「網路購物詐騙」、「釣魚簡訊（惡意連結）」、「假投資詐騙」、「假愛情交友詐騙」及「假冒親友詐騙」等五種常見的詐騙逐一解析手法與案例分享，像是「釣魚簡訊（惡意連結）」此類詐騙，近來因行政院拍板將普發6000元現金，民眾也開始收到以此為名的詐騙簡訊連結，請民眾注意！政府不會以簡訊方式通知領取6000元現金，千萬不要上當受騙。

訪談最後，萬華分局分局長董欣欣也呼籲，詐騙手法百百種，但只要把握原則也能有效阻斷詐騙、守住荷包，如果接獲可疑電話或資訊，牢記「一聽、二掛、三查證」的口訣，若是看到詐騙簡訊，則記住「3不」：不聽信來源不明資訊、不加入可疑投資群組、不使用有疑慮之保證獲利投資平台，就能遠離詐騙陷阱。而民眾有任何疑問，皆可撥打165反詐騙專線，或撥110報警電話求證。