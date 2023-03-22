重車玩家陳男認為某員警取締改裝重機有爭議，2020年底將取締影片上傳知名社群網站「重車日誌－教士」，發文大罵「劣質警察」，引爆網友力挺狂批，留言「拉雞」、「垃圾」、「最G8的廢X警察」、「無腦眼殘」、「我是你兒子都感到羞恥」等語。一審法官認定，相關留言具嘲諷、輕視及侮辱之意，將陳等10人依公然侮辱罪各判拘役10日，得易科罰金，可上訴。

據了解，事後，經車主鄭男提起申訴，警方已撤銷罰單，並通報監理站進行檢驗鑑定，該員警在一審判決後，將不排除再提民事求償。

全案起於鄭男2020年12月27日騎重機行經太平警分局轄區，某員警認定為重機改裝「翹牌」，依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第7款規定「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」開單告發。

陳男收到該取締過程影片認為具爭議，當天將影片上傳「重車日誌－教士」粉絲專頁，並發文大罵「劣質警察」，該粉絲專頁分享討論「重機」資訊，擁有15萬名龐大粉絲，貼文引爆粉絲留言力挺批警，甚至有人到員警臉書開罵。

網友在貼文留言「素質低下」、「不要領納稅人的錢，盡是幹這些下西下井的事」、「這警察一整個剛嗑完的樣子」、「警察沒尊嚴？都是被這些拉雞基層搞丟的」、「不要再罵這智障了！他爸媽看得會難過」、「最G8的廢X警察」、「這個警察無腦眼殘」、「垃圾」、「我是你兒子都感到羞恥」等語。

案經員警向台中市刑大報案，部分網友已與員警和解，而陳等10人否認公然侮辱，辯稱評論可受公評之事。

陳辯稱，他不是要汙辱員警，民眾只能申訴來維護權益，但多數案例是經曠日廢時的訴訟才得以平反，時間與金錢成本都是車主吸收，違反社會公平正義原則，他雖不認識遭開單車主，但決定發文，替他爭取權益。

陳說，警方沒有環保及監理人員陪同，不得進行汽機車改裝開罰，僅能針對明顯缺失及未安裝項目開罰，但員警卻將這份麻煩留給車主，所以，他才會批「劣質」。

台中地院法官認為，貼文影片雖未指名道姓，但標註派出所，且員警側臉清晰，可與該員警產生連結，所使用的粗鄙言詞具侮辱意涵，非善意發表言論，縱使可受公評之事，但以公然侮辱方式評論不可阻卻違法，陳等人攻訐已超越他人忍受、逾越合理範圍，依公然侮辱罪各判拘役10日，得易科罰金。