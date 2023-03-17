台北市吳姓男員警去年8月因心情不佳，竟在派出所宿舍內，傳送他全裸露鳥照片到推特，還標注「誰比我急」，遭人檢舉後，台北市警方報請檢方偵辦後，檢方起訴並聲請簡易判決處刑，台北地方法院考量吳男坦承犯行，依用網際網路張貼之方式供人觀覽猥褻影像判處罰金8000元，緩刑2年。可上訴。

吳男在去年8月21日晚間在派出所宿舍內，以其所有之手機連結上網，登入社群網站Twitter（下稱推特）後，以他未設隱私權限、不特定多數人得以共見共聞之帳號，張貼「嗯...很急...＃台北＃有誰比我急」等文字，同時上傳及張貼其全裸之猥褻照片。

警方在同年10月11日接獲風紀情資，經調閱推特帳號資料比對確認，報告台北地方檢察署檢察官偵查後，聲請簡易判決處刑。

台北地院考量吳男身為員警，卻知法犯法，僅因家中發生變故，心情不佳，而恣意將本案照片上傳社群網站供人觀覽，且權限未設隱私，顯然已危害社會善良風俗，有所不該，考量他坦承犯行，判處罰金8000元，緩刑2年，接受法治教育4場次。