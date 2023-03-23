為擺脫「行人地獄」，台北市交通管制工程處擴大辦理行人綠燈早開措施，將於3月底完成24所學校周邊路口增設行人綠燈早開時相，明年擴大至八橫八縱主要路口。交通局長謝銘鴻表示，此舉可以讓行人安全通過，也讓汽機車有寬敞空間順利右轉，對車流也沒有太大影響，是為雙贏局面。

交工處表示，行人綠燈早開時相將於3月底擴大至24所國中、小路口。（台北市交通局提供／劉彥宜台北傳真）

交工處說明，有別於過往人、車綠燈同時開起，行人綠燈早開時相先讓行人提早5至10秒進入行人穿越道線，之後再開放車輛通行，讓行穿線上的行人更明顯，增加行人可見度，減少人、車爭道時間，使駕駛禮讓行人優先通行；依據FHWA（美國聯邦公路管理局）研究指出，行人早開措施可有效減少行人事故。

交工處指出，目前北市已於332處人車衝突較多之路口設置行人綠燈早開，將分四階段於全市高中以下285所學校周邊及八橫八縱主要幹道路口，檢討上午5時至晚間11時實施行人早開時相。

交工處解釋，第一階段於3月底完成24所國中、小學校周邊70處路口；第二階段於6月初完成全市國小共152所；第三階段於9月初完成全市國、高中共133所：第四階段於2024年完成八橫八縱主要幹道路口。

交通局長謝銘鴻表示，行人綠燈早開時相創造行人與汽機車雙贏局面。（劉彥宜攝）

謝銘鴻補充，讓行人先行5至10秒的距離，足夠讓行人安全通過，汽機車則短暫停留5至10秒，有更寬敞的空間可以順利右轉，對於車流並不會有太大影響也可避免內輪差，人車分流促進行人安全，是為雙贏局面。

目前現行保護行人措施包含行人專用時相，將行人與行車綠燈完全分離，但須考量路口寬度、行人量、轉彎車流量等，全市已設置227處；行人綠燈早開則已設置332處。車流狀況較好的路段設置行人專用時相，車流狀況較差則設置行人綠燈早開。