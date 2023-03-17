劉男等3人到場，見林男車輛空無一人，持棍棒毀損林男車輛。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市王姓男子與林姓男子因債務問題，17日凌晨4時許相約北屯區祥順二街談判，解散後林男開車撞擊其中1人周姓男子的車輛棄車逃逸，造成2乘客輕傷送醫，而後劉男等3人到場持棍棒毀損林男車輛，警方已追查6人到案，詢後將依傷害、毀損、妨害秩序等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據了解，王男因積欠20歲林姓男子之女友3000元債務於網路爆發口角，兩方17日凌晨4時許相約北屯區祥順二街談判，雙方一言不合而散，後續林男見王男友人、19歲周姓男子駕駛之車輛落單，尾隨並從後方撞擊，導致周男汽車翻覆，車上2名乘客輕傷送醫，林男棄車逃逸，而後周男友人、20歲劉姓男子等3人到場，見林男車輛空無一人，便持棍棒敲打毀損該車輛。

警方表示，獲報後立即成立專案小組，調閱監視器循線追查，目前已帶回6人，另也將欲聚集談判之3人通知到案說明，詢後將依傷害、毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦；同時呼籲民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，究辦到底，以維護市民安心的生活環境。