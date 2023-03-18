69歲阿伯爭風吃醋 當街強押25歲「情敵」談判

69歲李姓老翁與34歲陳女，日前意外發生數次性關係，陳25歲的蔡姓男友獲知後頗有微詞，向李索討「精神賠償」，李獲知後認為你情我願，對蔡十分不滿，上月24日帶著5名友人，在西昌街押走蔡，帶到北投區溫泉路自己住家「談判」，萬華警方4小時後找到被害人，全案依妨害自由罪送辦。

警方調查，李姓老翁經人介紹認識陳女，雙方多次相約外出，後來情不自禁，發生過數次關係，陳女的小鮮肉男友獲知後，認為自己被戴綠帽，放話跟李要賠償。

李認為是陳女自願，蔡的說法很扯，上月24日下午4時許，李獲知蔡在西昌街某旅館投宿，找來陳姓、高姓等友人將他約出，蔡走到樓下時，就被李等人強押上車，一路載到溫泉路李的據點「談判」。

蔡被押上車時有路人發現，嚇得連忙報警，萬華警方獲報後，火速調閱監視器，晚上8時前往溫泉路救出蔡男，另逮捕李在內的6人。

李強調沒有打蔡，只是跟他談判而已，蔡也說自己沒被打，警方檢視蔡身上並無傷痕，但當街押人已涉犯公訴罪，雖然被害人不願提告，全案訊後仍依妨害自由、妨害秩序等罪送辦。