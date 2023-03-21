高雄三民區2名老婦騎車買菜回家，綠燈剛起步就被闖紅燈的百萬賓士車E200側面衝撞，洪女擦撞人車倒地，而吳女則慘被賓士車鏟起翻轉360度墜地。警方獲報到場，2婦四肢多處擦挫傷，所幸意識清楚無大礙，隨後對賓士車駕駛69歲吳姓男子、2名老婦實施酒測，均無酒駕，詳細肇事原因待釐清。

高雄三民區一輛賓士車闖紅燈，撞上綠燈剛起步2名老婦人，其中吳姓老婦更是遭鏟起，翻轉360度墜地。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日上午8時24分許，70歲洪姓、65歲吳姓老婦剛從菜市場買完菜騎車回家，行經鼎力路、鼎金後路口時，綠燈剛起步，此時吳男駕駛賓士車從鼎力路突然衝出，從側面撞上洪、吳2婦。

高雄三民區一輛賓士車闖紅燈，撞上綠燈剛起步2名老婦人，其中吳姓老婦更是遭鏟起，翻轉360度墜地。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

洪婦遭擦撞人車倒地，然而吳婦慘遭賓士車鏟起從擋風玻璃翻轉360度從車頂旁墜地。民眾見狀報警，三民二分局警方到場，2婦四肢多處擦挫傷，警方對3人實施酒測，均無酒駕，隨後協助送醫至榮總救治。

警方初步研判，吳男闖紅燈肇事，依道交條例第53條1項，可處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。