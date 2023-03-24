太平區公所以樹孝商圈發想延伸，創作在地導覽圖，座落於太平立體停車場旁，向民眾介紹周邊美食、觀光景點，推動在地觀光。（潘虹恩攝）

台中太平樹孝商圈為該區具備完整生活機能的商圈，近年發展愈發熱鬧，今年更榮獲台中市商圈評鑑「突破重圍」獎。太平區公所以樹孝商圈發想延伸，創作在地導覽圖，座落於太平立體停車場旁，向民眾介紹周邊美食、觀光景點，推動在地觀光，24日上午舉辦揭牌儀式。

太平區長許貴芳說，導覽地圖設計包括38家特色美食、17個旅遊景點、4個伴手禮及7個相關機關單位，其中包含近期超夯的馬卡龍公園、頭汴坑枇杷及許多特色美食、熱門拍照打卡景點、知名伴手禮等，適合全家出遊參考，歡迎來太平認識、體驗在地優質的特色美食及觀光文化。

許貴芳指出，地圖已經融入人們生活，包括分享美食、規畫旅遊、訂送餐、叫車等各項生活服務，都需要地圖作為基礎，希望藉由此導覽地圖，引領更多人潮至太平區遊玩，感受太平多元的人文風貌及美食。

樹孝商圈主委李明宗說明，導覽地圖美食遍及三餐、宵夜，包括台中米其林必比登推薦的復古懷舊台式手路菜「彭城堂餐廳」，而「酒桶山法蝶藝術廚房」，可以邊享用精緻料理，邊欣賞迷人景色，另包括各式風味料理、小吃都值得民眾前來品嚐。另，太平風景優美，大振豐洋傘文創館、頭汴坑蝙蝠洞、太平苗圃、太平買菸場、磨仔墩故事島、百年大樟樹等拍照打卡景點，都是休閒旅遊不可錯過的好去處。

李明宗也說，樹孝商圈致力於街區環境營造，過去極力改善商圈人行道街景美觀，希望帶給民眾最友善的遊逛空間，也曾舉辦市集活動，形塑商圈意象，增進商圈店家凝聚力。感謝區公所製作精緻的導覽地圖介紹太平新亮點，來太平遊玩的民眾都可以藉由掃瞄樹孝商圈的QR-code快速識別店家，了解商圈的地理位置、特色美食、生活百貨等。