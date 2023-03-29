南部水情吃緊，台南市長黃偉哲29日視察樹谷園區大型移動式RO淨水設備供水情形，他提到，如果3、4月春雨再不降臨、旱象未緩解的話，中央將進行相關檢討，以延長水庫供水時間，呼籲民眾落實節水。

台南市水情燈號3月1日轉為橙燈減量供水，要求每月1000度以上工業用水、非工業用戶及特定行業如洗車、游泳池、水療、三溫暖等，以節水10％並逐步漸進至20％為目標。

台南市政府目前在樹谷園區啟動1台RO淨水設備，另在永康科技工業區啟動2台RO淨水設備，其中樹谷園區截至29日止，廠商載水已累計898噸。

黃偉哲說，RO淨水設備可將汙水轉化為再生水，等級比自來水高，氣候多變不可預測，歷經2年前的百年大旱，市府將RO淨水設備保留下來，並定期予以保養，像今年逢枯水期即可投入運用，台南市一共有7台RO淨水設備，每台一天可生產400噸水量，讓園區廠商使用。

台南市政府表示，台南市每日使用的水量約100萬噸，市府除了啟動RO淨水設備，也已整備19口抗旱井每日可供3萬噸水量，南市水資中心再生水每日供水1萬8000噸給南科運用及每日免費供應1萬6800噸回收水，協助產業供水，同時減少自來水用量。

針對水情概況，未來是否進一步執行限水等措施？水利局副局長詹益欽表示，權責在中央單位，經濟部水利署會視情形召開會議檢討。