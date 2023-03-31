銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心於 2023 年 3 月 31 日公布六都市長施政百日網路好感度調查，台南市長黃偉哲在整體好感度以2.54分位居第二，其中更有多項指標為第一。對此，黃偉哲感謝市民的肯定與支持，會持續推動各項重大建設，為台南打拼更好的未來。

銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心公布六都市長施政百日網路好感度調查，台南市長黃偉哲在整體好感度以2.54分位居第二，其中更有多項指標為第一。(銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心提供)

銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心公布六都市長施政百日網路好感度調查，台南市長黃偉哲在整體好感度以2.54分位居第二，其中更有多項指標為第一。(銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心提供)

銘傳大學的調查分為經濟、警政、市容環境、交通、觀光、教育、醫療衛生、消防公安等八大項，台南在交通（4.44）、教育（7.26）、醫療衛生（2.78）、消防公安（7.53）方面都是六都第一；經濟（4.09）、市容環境（4.43）、觀光（12.11）則是六都第二。

黃偉哲說，對於所有的調查都虛心接受、作為施政參考。針對市政好的表現，除感謝市民肯定以外，仍要繼續努力；調查指標若有進步的空間，也會更加努力，希望能夠做得更好，讓市民過得更好。

台南市府表示，黃偉哲市長任內推動多項重大建設，包括南科聯外道路西拉雅大道改善、移動式RO淨水設備確保產業用水、首創ChatGPT教學模組正向鼓勵師生學習結合科技、特色小小兵主題共融式公園等，從各面向落實照顧市民需求。

台南市府指出，明年是台南進入世界貿易舞台的400年紀念，包括台灣燈會等重大活動也會於明年登場，黃偉哲市長已要求市府團隊全力以赴，為下一個400年發展打造更堅實的基礎。