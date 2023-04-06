國科會6日赴行政院會報告「淨零科技方案（2023-2026）」，協助社會、產業、生活及能源等4大轉型，行政院長陳建仁表示，科技的創新突破將是台灣能否達到2050淨零排放目標的關鍵，此方案規畫投入每年至少150億元，打造台灣成為淨零科技的典範國家。

國科會指出，淨零科技方案分為4項核心重點發展策略，包括「以人為本」、「以終為始」、「布局未來」與「比肩國際」，整合推動包括「永續及前瞻能源」、「低（減）碳」、「負碳」、「循環」與「人文社會科學」5大淨零科技領域。

國科會表示，首期（2023年至2026年）淨零科技，將加速技術落地應用與導入前瞻科技研發，如發展大型化（15MW）的浮動式離岸風電平台技術，協助推動國內首座浮動式離岸風電商轉、布局深層地熱、去碳燃氫等前瞻能源技術。

行政院長陳建仁指出，2050淨零排放目標對台灣既是挑戰也是機會，「科技」將成為淨零過程中社會、產業、生活及能源等四大轉型的重要推手，透過淨零科技的研發，協助能源與資源有效利用，提升供給效率，並導入智慧化、共享經濟與人文社會科學等項目，協助民眾因應未來的淨零新生活，減少調適過程帶來的衝擊。

陳建仁說，淨零科技方案第一期（2023-2026年）目標，聚焦達成國家2030淨零政策目標所需的淨零科技基盤建置，透過五大領域整合推動，加速技術落地應用與導入前瞻科技研發，例如發展大型化的浮動式離岸風電平臺技術，協助推動國內首座浮動式離岸風電商轉、布局深層地熱、去碳燃氫等前瞻能源技術。此外，在人文社會科學領域，將與民間團體合作擴散淨零觀念及建立民間自主投入機制，讓淨零科技能被民眾理解，並進而願意參與。

陳建仁強調，科技的創新突破將是臺灣能否達到2050淨零排放目標的關鍵。國科會與中研院攜手跨部會所提出的淨零科技方案，規畫每年至少投入150億元，預算來源包含重點政策科技預算、前瞻基礎建設計畫，與溫室氣體管理基金-碳費基金等，落實淨零科技研發與執行，打造臺灣成為淨零科技的典範國家。