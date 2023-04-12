推動創客精神也接軌國際，鼓勵民眾組隊參加國際技能組織舉辦的「國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMakerBCM）」，勞動部勞動力發展署舉辦說明會及輔導工作坊，中彰投分署響應此活動，特別邀請去年榮獲國際競賽亞軍的扣卡傢俱創辦人康竣傑分享設計理念及產品發想，吸引不少青年創客們躍躍欲試。

康竣傑在創客基地台中據點舉辦的創客交流小聚活動中，分析他的作品型態，他說，扣卡傢俱是不需工具及螺絲就可以組成的傢俱，以模組化概念為個人量身打造，若有部分零件受損或增加需求，也只需替換掉即可繼續使用，且零件材質的單一化能減少回收程序，還能讓資源更有效使用。

創客交流小聚活動吸引不同背景、領域的創客青年參加，與會者自由創作及參賽、創業經驗。(中彰投分署提供)

康竣傑鼓勵創客們要一再精進，因為設計的道路沒有完美、必須永無止盡的思考；若自我創意受困，則可以放慢步伐、靜靜思索，等待創意的思潮再度湧現，並征討下一段旅程。

創客交流小聚活動吸引不同背景、領域的創客青年參加，與會者自由創作及參賽、創業經驗，活動中並介紹中彰投分署的創業資訊。中彰投分署長劉秀貞表示，中彰投分署（TCN）創客基地規畫不同屬性及類型活動，凝聚自造者社群並啟發創意，讓創客們學習不同領域觀點、分享創意與合作。

劉秀貞也強調，BCM是國際技能組織舉辦的競賽，主要目的在激發青年成為社會創業家，蒐集解決社會問題的創新方案，台灣參與此活動已5年，近幾年均角逐進入前5名；TCN創客基地持續提供數位自造設備與輔導精進課程，協助創客優化作品、激發創新思維，讓有商品化構想的青年能成就夢想。