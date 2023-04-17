饌元執行長巫宗融表示，此次交易後將結合集團資源和支援，擴展自有品牌、代理和經銷品牌，以及UrMart平台業務。饌元將以「通路」和「品牌」兩條發展線推進，關注健康消費市場的商機，今年核心將聚焦於布局「用戶深耕」、「產品擴展」、「海內外通路布局」三大策略。

在通路策略上，UrMart將深耕拓展垂直用戶的經營，目標成為台灣最大的健康消費平台；在品牌商品策略上，饌元看準除持續推進運動營養補給品、麥片、蛋白粉等健身族群需求外，同時觀察近年來的市場趨勢，將以更多營養保健食品如：減醣食品、素食補給品商機做為擴展目標，並將延展台灣在地化口味推廣，作為市場差異化區隔亮點。

在品牌通路策略上，首步將深化台灣通路渠道布局，自有品牌包含乳清蛋白Tryall、天然食品麥片DailyBoost將於今年有更多通路拓展。同時在海外市場方面，除了既有的香港業務推進外，下半年還將切入大東南亞新市場戰地，以布點插旗推進市占率。