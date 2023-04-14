烏克蘭官員表示，俄羅斯軍方今天繼續逼進，對烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）不斷攻擊，也砲擊南部城市赫松（Kherson）。

俄羅斯全面入侵烏克蘭一年多，克里姆林宮將巴赫姆特視為俄方緩慢推進烏東的關鍵，巴赫姆特飽受戰火蹂躪。

路透社報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）在通訊軟體Telegram寫道，東部前線所有地區戰況激烈，親基輔部隊在大部分地區擊退敵人。

馬里亞爾表示，「敵人攻勢大多集中在巴赫姆特地區」，俄羅斯指揮官已調動其他部隊到巴赫姆特。

她說：「敵人在那裡動用最專業的部隊，使用大量火砲和空襲。每一天，敵人在巴赫姆特展開40到50次的猛烈攻擊和500次砲擊。」

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦本週表示，他的部隊已控制了巴赫姆特80%的領土。烏克蘭軍方則表示，此一數字被誇大了。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）和高層官員正強力遊說盟國提供更多武器，盼這些武器能讓烏克蘭在今年稍晚發動大規模反攻行動。