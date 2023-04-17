被克里姆林宮視為頭號敵人的反對派活動家卡拉-穆爾扎 (Vladimir Kara-Murza, Jr.)，被俄羅斯法院以「叛國」和「誹謗俄羅斯軍隊」兩項罪名，遭到重判25年監禁。這是俄羅斯在重判反對黨領袖納瓦尼(Alexei Navalny)之後，再一次打擊其他的反對派重要人士。

美聯社報導，穆爾扎的本業是媒體記者，之後議論時政，與其他人一起成立開放俄羅斯(Open Russia)組織，主要是維護權力，與時政抨擊。2015年，他疑似遭到下毒，之後悻存下來。2022 年 4 月被捕，之後一直在關在獄中。他否認對他的所有指控，並反批所有對他的司法程序，與蘇聯獨裁者史達林統治期間的「表演審判」是一致的。

上星期，穆爾扎法院宣判前發表最後聲明，他表示，不會後悔一路走來的一切行動，他仍然為自己一直對抗普丁的獨裁統治，以及表態反對「烏克蘭特殊軍事行動」而感到自豪。

穆爾扎還勉勵其他的同伴：「我堅信籠罩在國家上空的烏雲，終將消散的那一天。當我們的社會，都意識到這個政府以國家的名義，犯下了多麼可怕的罪行時，所有人都會清醒並感到羞愧。」

穆爾扎在2022年3 月，前往美國亞利桑那州，並在州議院演講，其間譴責俄羅斯對烏克蘭的特殊軍事行動。因此俄羅斯以此為理由，指控他叛國罪，並在他回國後不久逮捕。

穆爾扎曾經是俄羅斯反對派領導人涅姆佐夫 (Boris Nemtsov) 的助手，而涅姆佐夫在 2015 年遇刺身亡。如前所說，穆爾扎也遇到下毒事件，當然，俄羅斯官方否認。

另一位著名的反對派人物伊利亞•亞辛 (Ilya Yashin)，也在去年年底因詆毀軍方，而被判處8.5年徒刑。