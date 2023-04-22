前美國財長桑默斯（Lawrence Summers）才談到「去美元化」正使美國正失去全球影響力，本週再添一國。印尼央行表示，該國正追隨金磚國家集團（BRICS）方針，採取遠離美元用於貿易和金融交易中的政策，雅加達已經引入本地貨幣進行跨境貿易結算。印尼央行總裁於週五（21）的新聞發布會上還表示，印尼已經與泰國、馬來西亞、中國大陸和日本等多個國家實施了以本國貨幣進行貿易的做法。印尼還計劃在5月初與南韓簽署使用雙方貨幣交易的合作協議。

Indonesia has announced that the de-dollarization policy set forth by the BRICS economic bloc is making concrete progress, and Jakarta is following the lead of the bloc in its policy of shifting away from the US dollar. pic.twitter.com/Y3OXfEhFQS — Mats Nilsson (@mazzenilsson) April 22, 2023

據印尼媒體《SINDOnews》21日報導，印尼央行總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）聲明：「印尼已經開始多元化貨幣使用，採取地方貨幣交易形式。方向和金磚國家集團是相同的。」金磚國家（包括巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非）正在建立聯合支付網路，以削減對西方金融體系和特別是美元的依賴。成員國一直在增加在互相貿易中使用本國貨幣的比例，並且正在努力建立一種新的儲備貨幣。本報先前報導過東協10國放棄美元、印度將和馬來西亞使用盧比（Rupee）進行貿易結算，大馬總理安華（Anwar Ibrahim）和巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）呼籲使用本國貨幣結算後的最新一個國家。

上個月，巴西和中國簽署了貿易本國貨幣的協議，因此放棄了以美元作為中間角色。在西方國家針對全球能源生產和出口大國俄羅斯實行大規模制裁的背景下，中國大陸在國際貿易中加速放棄了美元。印度政策制定者也已經採取了幾步措施，以便在與莫斯科的相互貿易中不用美元，轉而使用盧布和印尼盾（IDR）。

More deDollarisation:#Indonesia is following the lead of the BRICS in shifting away from the US Dollar in trade & financial transactions, according to the country’s central bank.



Jakarta has introduced transactions in the local currency to settle cross border trades -… pic.twitter.com/ZOLHaYo00r — Silver Gold News (@SilverGold_News) April 22, 2023

2014年，西方國家因克里米亞問題對俄羅斯實施了第一輪制裁，俄羅斯開始進行去美元化。自去年以來，莫斯科一直推動在交易中使用替代貨幣。俄羅斯總統普京早前建議，中國元應該得到更廣泛的使用，不僅在與中國的貿易中，還應在俄羅斯與非洲和拉丁美洲國家的交易中使用。俄羅斯央行最新數據顯示，人民幣已成為俄羅斯對外貿易的重要角色。