美國政府財政預算問題引發當前全球市場的不安情緒，這使得美國國債風險保險成本今天稍早（四）達到十年來的最高水平。同時，跨國銀行巨擘摩根大通（JP Morgan）警告稱，美國國債面臨「難解的」技術性違約（technical default）風險。

據《路透社》（Reuters）20日報導，標準普爾（S&P）全球市場情報數據顯示，市場用來衡量債務違約風險的5年期美國信用違約交換（CDS）價差已擴大至49個基點，超過1月份的水平，來到過去10年來最高水平，信用違約交換越高，表示信用越差。

US 6-Month CDS, it's getting increasingly expensive to buy insurance against a US government default as debt ceiling concerns mount: pic.twitter.com/D5wEmF0jaU — Michael McDonough (@M_McDonough) April 20, 2023

美國政府做為全球最大經濟體，正試圖提高當前法定的31.4兆美元（近新台幣960兆）的國債上限，這場爭論已經引起全球金融市場的不安。摩根大通在週三（19）晚間發表的一份報告中表示，預計美國國債上限一事，將會在5月初成為一個大問題，而且就國債上限和聯邦資金法案（federal funding bill）之間的杯葛，時間會壓在美債違約最危險的底線。

摩根大通的美國利率策略團隊預計，美國國庫可能在8月中旬就會耗盡所有可運用資源。而且該行還表示：「通常在X日期前2、3個月，美國短期公債（T-Bill）市場會出現壓力跡象。」

據報導，財政部長葉倫（Janet Yellen）表示美國財政部正在制定應對計劃，以避免因國會無法同意增加借貸上限而發生技術性債務違約。預計在未來幾天內修訂X日期，即美國聯邦政府無法在完全按時履行全部債務義務的情況下的最後期限（即美債違約期限），目前X日期設定在6月初。

隨著期限逼近，美國公債收益率再次攀升。而期限最短的短期公債收益率對國債上限辯論最敏感，已經升至5.318％的22年新高，在英國倫敦交易時上漲9個基點，最終收益率為5.24％。

美國政府的國債上限是指，美國政府可以舉債以滿足財政需求的法定最高金額。當上限達到時，財政部將無法再發行任何票據、債券或借據，只能通過稅收入償還美國短期公債（T-bills）。

近期數據顯示，企業和個人所得稅的最新收入將國庫總賬戶的餘額提高至2525.5億美元（約7.71兆新台幣）扣除後為結餘。