Shinhan Securities分析師Choi Yoo-june表示，外部再度出現美國地區銀行的雜音，使市場變得有些謹慎，此外，投資人也在觀望美韓領袖峰會的結果。

SK海力士漲2.22%，該晶片大廠上季營業虧損創下歷史新高，但預期減產發揮作用，市場狀況將自今年下半年起改善。

受此提振，規模更大的競爭對手三星電子亦上漲0.79%。

LG Energy Solution Ltd漲2.90%，受惠於美國的電動車補貼，該電池大廠上季獲利暴增逾一倍。

美國科技巨頭上季業績報喜，美股指數期貨上漲，受此提振，網路巨頭Naver和Kakao分別收漲1.07%和0.89%。

LG顯示器（LG Display）下跌2.22%，該面板大廠連續虧損四個季度，表現不如市場預期。

Seoul Citi Gas、Daesung Holdings和Samchully均跌近30%，連續第3天打入跌停。

外資賣超韓股971億韓元。

韓元貶值0.31%，收在1,336.3兌一美元，盤中一度跌至1,340.5，創下5個月新低。