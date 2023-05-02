南韓總統尹錫悅結束訪美行程，強化韓美同盟態勢，但國內民調卻跌至30％。前立委郭正亮1日在《新聞大白話》節目強調，尹錫悅經濟上想爭取特斯拉設超級工廠，但可能性幾乎是零，特斯拉如果要設第二個廠，市場考量比較可能在印度。軍事上，美國俄亥俄潛艇的三叉戟飛彈射程有7400公里，也不用巡航南韓，所以尹錫悅想要的是比照德、義、土國的「核共享」，但兩個都落空，沒有得到什麼保證，也在國內引起批評。

「講了半天，我聽到他最想爭取的一個投資叫特斯拉嘛，希望特斯拉到韓國蓋超級工廠，可是這可能性幾乎是零嘛！」郭正亮表示，因為特斯拉在亞洲就是設在上海，他如果要設第二個廠，也不可能設在韓國，也比較可能是設在印度，因為那一區市場比較大。

郭正亮提到，有關軍事的部分，坦白說爭議也是很大，比方說美國就說俄亥俄潛艇，就三不五時開到韓國去繞一繞？俄亥俄潛艇上面的武器是三叉戟飛彈，可以射7400公里，幹嘛去韓國呢？我離你很遠就可以打到朝鮮，所以哪有必要到韓國？每一艘潛艇上有20顆飛彈，每一顆飛彈上面有4個彈頭，都是核彈頭，這種叫做戰略性的潛艇，他事實上根本不需要到韓國，隨時都可以威懾到朝鮮。

「所以顯然韓國要的不是這個，韓國要的是『核共享』！」郭正亮強調，也就是說，我希望你把我比照德國、義大利跟土耳其，把核彈放在我的國家，我們共享。不然就是我自己來發展核武。結果他這兩個都落空，「所以他到底是得到什麼軍事上的保證，我實在是看不太懂！」

郭正亮直言，所以怪不得他在國內引起那麼多的批評，現在民調又回跌了，只剩下30％，他出國最高到32％，「現在又跌到30％，就是這樣啊！」