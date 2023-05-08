根據6日南韓國防部表示，美國和韓國計畫在5月25日至6月15日，於靠近38度線的京畿道抱川軍用場地進行五階段的「聯合協同火力剿敵演習」。同時根據《韓聯社》報導，韓國、美國、日本也將在5月底在東海公海進行聯合海上攔截演習。對此，前大使介文汲8日就表示「看不出來韓國到底在想什麼，是要提升韓半島的軍事緊張關係嗎？這可是玩火，如果把它提升到一個程度失控的話，北韓就出手攻擊了」，引發討論。

介文汲8日在中天節目《頭條開講》中表示，「我覺得韓國在這裡面的角色蠻奇怪的，我們看不清楚韓國的國家目標是什麼，到底它的利益如何來界定？」介文汲認為，其實韓國國家統一的意願不高，朝鮮也沒有國家統一的意願，這幾十年的對視也沒有立即升高的可能，「但現在韓國跟美國加強軍事合作，是要刺激朝鮮嗎？看不出來韓國到底在想什麼，是要提升韓半島的軍事緊張關係嗎？這可是玩火，如果把它提升到一個程度失控的話，北韓就出手攻擊了」。

介文汲更接著說，「而日本則是想成為正常國家，日本很清楚，就是讓他的自衛隊變成正常的軍隊，可以實行海外作戰」，介文汲坦言，「韓國東管西管，把手伸到台海，今天要跟美國加強同盟關係，目的是什麼？這有什麼意義？」介文汲最後更說，「如果今天是為了經濟目的，美國要加強對韓國的控制，你這些高端晶片通通撤出中國大陸的市場，你跟我一起來卡中國大陸的脖子，韓國如果加入的話，那他在中國大陸的生意也不用做了，幾百億美元通通泡湯，這是韓國要的嗎？」