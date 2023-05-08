壞特？te近期勤跑演出為六月發行新專輯暖身。（夢芝林提供）

壞特？te近期勤跑演出為六月發行新專輯暖身。（夢芝林提供）

壞特？te推出新歌〈Let Go〉獲好評，為了新專輯暖身的她除了勤跑校園、商演活動外，還飛到各地錄節目及表演，光是開春以來這3個月幾乎每個月都飛兩次的她儼然成為空中飛人，她因此結識許多優秀的音樂人，刺激不少創作靈感；沒想到前陣子的一趟無心插柳的首爾小旅行，竟意外開啟壞特？te「異地音樂冒險之旅」，促成她首次個人在韓國登台演唱。

壞特？te與日本做音樂的朋友約好去首爾玩，順道做一趟音樂實地考察之旅，沒想到發了社群限動後有許多網友推薦她當地music bar資訊及獨立音樂人，她因此接觸到韓國當地的音樂文化，也在朋友的起鬨簇擁下上台即興演唱，讓原本只是想到首爾music bar聽音樂做「田野調查」的壞特？te，意外成為「一首限定即興歌手」，有機會讓當場的音樂人及觀眾認識自己的音樂，壞特？te開心之餘，台下觀眾熱情的反饋，也讓她感受到音樂無國界的神奇魔法。

經過這次演出，壞特？te認識到韓國音樂圈的朋友，也激起想學韓文的動力，除了上網學日常會話用語外，更準備了一本韓文單字隨身筆記，笑說或許之後也可以嘗試創作關於韓國的歌曲，表示最喜歡新體驗了！而有位在台結識的音樂圈朋友-吉普賽爵士大師Denis，他是一位來自加拿大的吉他手，之前在壞特？te前往日本小旅行時，正好他也正旅居於日本，他帶壞特？te認識來自東京、福岡、首爾不同城市的爵士樂手，也一起去了許多爵士吧，壞特？te很珍惜可以認識來自不同城市的朋友，也期望自己以後能與不同文化的多交流多體驗，創作更多元的音樂。

值得一提的是，才剛完成首爾登台「處女秀」的壞特？te，緊接著要在日本澀谷舉辦個人小型showcase，而這場表演與先前首爾演出模式如出一轍，不僅是「臨時起意」、「說走就走」，而且也是靠著自己在社群上的朋友促成而來，讓她笑說：「最近這一個月的人生際遇真的像健達出奇蛋，時時刻刻都有驚喜！這應該是宇宙要給我的新體驗！」最近因為「宇宙的力量」讓壞特？te有機會接連在首爾、東京演出，藉著演出她實踐悄悄地把自己音樂版圖擴及更多地方，計畫今年開台北個人專場的壞特？te，期望未來能唱遍世界各地：「如果可以邊表演邊旅行就太好了！」