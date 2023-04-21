烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天敦促墨西哥在拉丁美洲協助推動烏克蘭的和平計畫，不過墨國執政黨內部為了是否支持基輔當局正持續緊張。

路透社報導，墨西哥政府曾表示要對烏克蘭與俄羅斯的戰爭保持中立。而一些烏克蘭支持者批評墨國左翼總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）對歐洲向基輔運送武器一事多所挑剔。

儘管如此，墨西哥仍與美國及其他西方國家就聯合國批評俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭的幾項重大決議投下贊成票。

這是澤倫斯基自俄羅斯入侵烏克蘭以來首度向墨西哥國會議員發表演說，他感謝墨國支持聯合國表決和人道援助，並請墨國透過他的「和平方案」展現墨國的「領導能力」。

澤倫斯基去年11月向世界領袖提出這項計畫，內容包括俄羅斯從烏克蘭領土全面撤軍。

澤倫斯基指出，他在2月呼籲拉丁美洲領袖峰會推動和平、國家主權和領土完整性，這是他計畫的一環，也是羅培茲歐布拉多關切的議題。

澤倫斯基在視訊連線上透過翻譯表示：「我認為有了墨西哥的協助，這可能會快得多。」

儘管如此，由羅培茲歐布拉多的「國家復興運動黨」（MORENA）所掌控的聯邦眾議院領導機構發表一份簡短聲明與此事劃清界線，說澤倫斯基這場演說只是應兩國國會友好團體之邀。

聲明說：「墨西哥─烏克蘭國會友好小組會議，並不代表眾院有著一致立場。」

羅培茲歐布拉多去年曾提出一項終止烏克蘭戰鬥的計畫，不過遭到烏克蘭官員反對，官員認為這項計畫對俄羅斯有利。澤倫斯基曾表示，他只會在俄軍撤離烏克蘭領土後才會考慮和平解決方案。

澤倫斯基向墨國國會發表演說之際，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）正出訪拉丁美洲，訪問巴西、委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴。