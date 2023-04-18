七大工業國集團(G7)的外長們在星期二發表聯合聲明，提到國際安全與和平的重要性，其中批評俄羅斯在白俄羅斯部署核武器，並承諾支援烏克蘭，加強對莫斯科的制裁。另外也提到亞太地區區勢，批評中國大陸對台灣的脅迫，在南海島礁的軍事化。但也強調不會違反一中政策

路透社報導，七大工業國集團外長會議在日本長野縣輕井澤市王子飯店舉行，日本外相林芳正在會後的記者招待會上說：「七國集團之間的凝聚力，達到了前所未有的地步。」

在3天的會議期間，G7 代表們特別討論到俄羅斯特殊軍事行動，以及擔心大陸對台灣的威脅，都提出了相當明確的聲明。

不久前，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)曾表示，歐盟應該減少對美國的依賴，並警告不要被捲入台海危機，並沒有獲得認同，遭到各種反駁，這種團結力量就表現出來了。

七國集團外長表示，台海兩岸(大陸與台灣)的和平穩定，是「國際安全與繁榮不可或缺的要素，無論有何矛盾，都必須以和平方式解決問題。」

在台灣問題上，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 告訴記者，「顯然我們各方的看法都是一致的。」

七國集團由美國、日本、德國、英國、法國、義大利和加拿大組成，稱俄羅斯威脅要在白俄羅斯部署核武器，是完全不可接受的。「在烏克蘭使用任何化學、生物或核武器，都將導致嚴重後果。」

俄羅斯總統普丁上個月表示，俄羅斯將在白俄羅斯的軍事基地部署短程戰術核武器，包括短程彈道飛彈，與空射型核子炸彈。他的理由是「北約軍事聯盟正在向俄羅斯邊境擴張。」這是三十年前冷戰結束以來，俄羅斯的核武器再次部署在附庸國家，加劇了烏克蘭戰爭上，北約與俄羅斯的風險。

為了限制莫斯科發動戰爭的能力，七國外長聲明警告「所有國家都不應向俄羅斯提供武器」，對中國大陸意有所指。

美國國務卿布林肯上個月表示，大陸尚未向俄羅斯提供軍事武器，但是有些民用元件屬軍民兩用，他對於民用電子零件可能用到飛彈系統裡感到擔憂。

聲明也在台海局勢上批評中國大陸，「我們提醒大陸有必要維護聯合國憲章的宗旨和原則，避免威脅、脅迫、恐嚇和使用武力。」然而，外長們同時也向北京保證，他們支持一中政稍，不支持台灣更改國號。