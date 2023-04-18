清景麟教育基金會成立以來，推動偏鄉教育不遺餘力，日前媒合台南崇明國小與高雄彌陀區壽齡國小，促成2校的數位學習跨域交流，藉由讓孩子們透過實機操控，讓科技人才向下紮根，領略科技的奧妙，成功將科普的能量與創客(MAKER)的精神帶進小學。

清景麟教育基金會日前媒合台南崇明國小與高雄彌陀區壽齡國小，促成2校的數位學習跨域交流。(清景麟教育基金會提供)

清景麟教育基金會與台南市崇明國小合作，推廣「食在地、吃當季」共好理念，校方發想出友善環境的智慧系統，這套系統讓崇明國小獲得教育部中小學數位學習深耕計畫「推廣人氣獎」，為讓孩子們的努力有展現自信分享成果的機會，基金會媒合同樣十分重視科學教育的高雄市彌陀區壽齡國小，2校師生14日在壽齡國小進行交流。

崇明國小校長王海秀表示，學生從校園營養午餐剩食問題著手，邀請成功大學教育研究所郭旭展副教授多次到校指導，組織團隊讓學生透過小組分工合作，腦力激盪發想出「營養午餐剩食交換車」概念機的發明。

2校的交流將激發孩子更進一步接觸及體驗科技，帶來的樂趣與挑戰。(清景麟教育基金會提供)

「營養午餐剩食交換車」概念機研發目的在於有效利用剩食減少浪費，例如，A班某樣菜品不夠，學生們可透過剩食交換通訊裝置，將缺少的數量通知鄰近班級；B班級如有多餘的菜品，就可派遣交換車將菜品自動運送至需要的班級。如此，校園內的食糧資源就能獲得充分的運用，成功大學教育研究所郭旭展副教授表示，期望「營養午餐剩食交換車」的創客精神能影響更多學校。

壽齡國小校長蘇建洲表示，今年很感謝清景麟教育基金會的支持，該基金會每年開辦的「補助偏鄉學校計畫」，讓校方有機會獲得補助開設「創意機器人與無人機資訊教育」課後社團，加上這回2校的交流，相信將激發孩子更進一步接觸及體驗科技所帶來的樂趣與挑戰。

活動當天分2階段進行分享交流，第1階段由崇明國小展示介紹「營養午餐剩食交換車」概念機，透過幾個簡單的按鍵就能讓車輛準確達成指令，崇明國小還帶來VR實機體驗，激發壽齡國小孩子們的好奇心；第2階段舉行相撲機器人賽程，分8組競賽，由崇明國小8位學生代表分散打入隊伍中，與壽齡國小五年級學童一起動手組裝樂高相撲機器人，讓創意在歡樂中逐漸萌芽。