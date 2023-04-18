為鼓勵有創意的人動手、動腦創作，勞動部勞動力發展署中彰投分署舉辦「第七屆TCN創客松競賽」，今年以「生活改善設計」，即日起至5月31日起開放徵件，盼邀請不同領域的民眾協力動手實作與跨域共創，激盪出更有溫度且貼近人性的作品，該競賽總獎金31萬、其中冠軍獎金高達6萬元。

主辦單位指出，「第七屆TCN創客松競賽」分為初賽、決賽兩個階段，其中初賽採線上徵件，進入決賽者則可參加課程包含有產品永續設計、商品展示技巧、行銷提案簡報力、產品管理策略的「創客松選手衝刺營」，以及提供晉級隊伍專業技術諮詢輔導的「Mentor指導工作坊」，為選手能力加分。

2022年創客松競賽決賽現場活動照片。(中彰投分署提供)

中彰投分署強調，透過課程盼協助參賽者提升作品獨特性、完整性，並讓其更可能達到商品化目標，也盼透過競賽培養更多新世代人才，增進新興產業創新思維發展力，構想出更多具市場價值的產品。

這次競賽以「生活改善設計」為核心，參賽隊伍可針對「生活環境」、「工作場域」及「教育娛樂」、「環境保護」等主題發想。勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞指出，生活中的不便利往往就是創作的動力，發想者只要抓住靈感、加以實踐，即可激發許多創意。