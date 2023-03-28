時報金犢獎來到樹德科技大學，連續於3月23日及24日舉辦二場創意分享會。現場專題演講特別邀請黑秀網及北士設計創辦人唐聖瀚、國立高雄科技大學創新設計學院院長翟治平，分別從業界及學界的角度親授設計思考和企劃策略的關鍵要點，現場聚集視傳、動遊、行銷三系的同學，超過四百人熱情參與。

樹德科大長久以來致力於札實的跨域學習及專業的養成教育，設計學院院長蘇中和、動遊系主任鄧樹遠、視傳系主任楊肇傅，皆出席創意分享會給予熱忱支持。蘇中和院長期許同學們能夠將課堂的學習及老師的指導下全心投入金犢獎指標性競賽，相信對學生的未來會有很大幫助。

樹德科技大學金犢校園創意分享會合影。（圖／時報獎執委會提供）

黑秀網及北士設計創辦人唐聖瀚、國立高雄科技大學創新設計學院院長翟治平皆擔任時報金犢獎多年評審。首日分享會上唐聖瀚創辦人以業界角度和同學們談到如何寫出吸引、動人的企劃內容，並分享設計的五項思考步驟讓同學們透過有效的學習方法想出直擊痛點的策略方案。

北士設計創辦人唐聖瀚創意分享。（圖／時報獎執委會提供）

第二日翟治平院長和同學分享了很多有趣的廣告及歷屆學生的作品，並和同學們分析在創作和設計中：市場區隔、目標市場、市場定位，直接抓準客群的三大要點，同學可以透過練習創作出符合題目的策略。翟院長也以「將來的你一定會感激現在拼命的自己」這句話來勉勵同學保持創作的熱情。當日翟治平院長也受邀參觀樹德科大視傳系今年度的畢展及時報金犢獎的作品展，現場同學也熱心解說作品創作理念。

樹德科大視傳系同學為翟治平院長(左)解說作品創作理念。（圖／時報獎執委會提供）

樹德科大視傳系系主任楊肇傅(左)及蘇鴻昌老師(右)帶翟治平院長(中)參觀金犢作品展。（圖／時報獎執委會提供）

第32屆時報金犢獎國際競賽收件截止日至5月12日，策略單近日新增3個命題為「山海共赴，歡聚一「唐」 唐山城市旅遊形象設計獎」、「大好河山 冰雪之約」 張家口城市旅遊形象設計獎、康師傅香爆脆廣告設計獎；共計17個命題，其它命題企業包含：永慶房屋、學甲慈濟宮、旺旺集團、台新銀行公益慈善基金會、森田藥粧集團、積目、永和豆漿、中華崑崙關、Signify昕諾飛、立白大師香氛，後續新增題目將陸續推出。