台灣新生代創作者「A ee mi」（本名：張雅晴）和「低級失誤」（本名：鍾逸婷）日前參加2023年紐約漫畫及卡通博物館藝術節，兩人此行也到紐約公共圖書館第五大道SNFL分館舉辦講座，分享「小誌」（Zine）在台灣的發展現況。

紐約漫畫及卡通博物館藝術節是紐約曼哈頓極具規模及知名度的獨立漫畫節，每年4月由美國插畫家協會舉辦。駐紐約台北文化中心自2017年起，每年邀請台灣創作者參加，包括61Chi（劉宜其）、水晶孔、阮光民、左萱、李隆杰、顆粒（柯宥希）、劉倩帆、房瑞儀等人，都受到紐約粉絲的喜愛。

A ee mi和低級失誤在社群媒體各擁有大批粉絲，也具有豐富國內外參展經驗。A ee mi的創作風格繽紛大膽，擅長以霓虹般的色彩表現深度社會議題及個人信念。本次參展主打A ee mi短篇漫畫選集《EMOLAND情緒樂園》，這是一部探討愛、存在與情緒的作品。同時她也帶著剛發行的作品《紅配綠》英文版到紐約首度亮相，《紅配綠》曾入圍2019年金漫獎單元漫畫獎，描繪尋找愛人的過程，表達愛無分性別的本質，同時展現台灣自由開放的社會氛圍。

低級失誤以清新夢幻的特色打開知名度，作品充滿戀愛少女般的粉嫩色彩，曾接受美國《時代雜誌》委託繪製插圖。低級失誤表示，「我的插畫靈感，融合了東方樣貌和西方情感，最想向觀眾傳達的是，在任何時候當個少女都是被允許的」。這次她所展示的作品小誌《進化前》、《年底》及插畫集《只有在夢中才敢親吻你》，呈現多元流行文化薰陶下發展出的獨特風格。