今天是美術節，也是台灣美術先驅畫家陳澄波過世的日子。陳澄波在遺書中指定作為傳家寶的畫作〈清流〉，被文化部指定為重要古物後，今天在文化部長史哲、台南市長黃偉哲等人的見證下，由其孫子陳立栢捐贈給台南市美術館。陳立栢表示，將〈清流〉捐出後，陳家子孫們終於可以卸下重擔，未來還打算陸續將陳澄波的油畫、水彩、素描等3000多件作品全數捐給美術館永久保存。

陳澄波在遺書中指定作為傳家寶的畫作〈清流〉，被文化部指定為重要古物。（洪榮志攝）

南美館指出，陳澄波為台灣美術先驅畫家，1926年為入選日本帝展的首位台籍油畫家，早年留學於日本，藝術成就斐然，貢獻卓著。此件〈清流〉創作於大陸杭州西湖，選材自西湖十景中的「斷橋殘雪」，陳澄波將絕美風光運用西方學院表現與東方美感巧妙融匯，書法筆調跌宕多姿，畫面構成層次豐富，空氣清新，景色迷人。

南美館說，陳澄波〈清流〉作品首展於1929年第一屆「全國美術展覽會」，同年也入選第三屆台展。1947年二二八事件，陳澄波代表民眾擔任和平使與軍方談判，卻因此犧牲性命，這位台灣重要畫家受難日即與台灣美術節同一天。

陳澄波的孫子陳立栢將〈清流〉捐贈給台南市美術館。（洪榮志攝）

南美館強調，陳澄波曾在遺書中寫下「西湖斷橋殘雪之繪為家保存之」，乃文中唯一提及的作品，希望能綿延傳家，足見〈清流〉對陳澄波而言意義非比尋常。去年文化部經過審議後，認為此作品融合東方美學元素，為20世紀前半期台灣繪畫先驅的典範，指定為重要古物。

史哲認為，3月25日是美術節，也是當年擔任和平使者的陳澄波受難日；在美術節的這一天，陳澄波特別在遺書中囑咐家人妥善保存的畫作〈清流〉，能夠捐贈給最重視文化藝術的南美館，代表藝術家最重要的精神，更是實踐美術節「用藝術撫慰心靈」的意義。他特別對陳澄波家屬表達最高的敬意，謝謝家屬的保存及捐贈，讓作品沒有流入商業市場，能成為全體國人所有。

黃偉哲也說，感謝陳澄波文化基金會讓〈清流〉這幅由文化部指定的重要古物留在台南，台南市美術館及市府團隊也會盡最大努力，將大師的作品永續保存，在台南以最美的姿態展現在世人面前，讓全世界的藝術工作者或喜愛藝術的民眾，都有機會一睹大師作品的風采。