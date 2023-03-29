國民黨前立委顏寬恒疑似涉及台中市沙鹿區豪宅違建案，台中檢調昨(28)日漏夜搜索顏家，並帶回顏寬恒夫妻訊問調查，今(29)日依涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌案件，分別諭知1000萬元、500萬元交保候傳。對此，資深媒體人黃揚明認為，顏寬恒的交保金額是議長涉嫌賄選的5倍，直呼選舉的司法熱潮又回來了。

顏寬恒去年參與台中第二選區立委補選時，遭爆料沙鹿區有豪宅違建案，補選結果民進黨籍林靜儀勝出。顏寬恒日前向國民黨爭取提名再戰中二選區，不料昨天遭中檢搜索偵辦，檢方複訊後今天以竊佔、偽造文書等罪嫌案件，諭知顏以新台幣1000萬元交保，顏妻以500萬元交保候傳。

對此，黃揚明今日在臉書表示，顏寬恒的交保金額是議長涉嫌賄選的5倍，直呼選舉的司法熱潮又回來了。網友也回文表示「竊佔跟偽造文書交保金額要這麼高，然後台南的正副議長賄選案，交保金額一個150萬一個120萬，這種辦案標準真的...難怪人民對司法不信任」、「要選了！該來的就來了」。

台南市正副議長邱莉莉、林志展涉嫌賄選，曾二度被傳喚，2人保釋金總計各達200萬、140萬元。民進黨中評會已決議將2人處以停權最重的3年處分，並待司法調查結果再決定是否除名。