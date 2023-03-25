王惠美說，在青年節前夕與青年朋友有約，聽取建言，她認為青年創造時代，年輕朋友都相當有創意，要感謝救國團從各界徵選許多優秀青年，座談中聽取許多建言。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

救國團彰化縣團委會25日帶著優秀青年代表到縣府拜會彰化縣長王惠美，會中提出多項縣政建議，包括彰化青年環島讓全國看見彰化、縣內優秀體育選手培育等建議，獲得王惠美好評，王說青年創造時代，大家坐下共同關懷彰化、愛彰化，聽取許多值得讓國人看見的建言，未來會與青年朋友一起努力，讓彰化更好更進步。

會中模範青年代表青年節大會主席柯柏誠提出，今年適逢彰化建縣300年，他提出希望能舉辦慶祝建縣300年的活動，請縣內各學派出學生代表，帶著家鄉的旗幟一同環島，另外希望培育各校的體育種子，加強對彰化體育的培育，讓彰化體育更發光發熱。

王惠美表示，去年329青年節當天，縣府成立青年發展處，希望能與青年朋友做更好的連結，提供包括青年創業、就業輔導等服務，要讓彰化青年得以展才，正重要的是希望留下更多彰化在地青年，協助他們在故鄉發光發熱。

王惠美說，在青年節前夕與青年朋友有約，聽取建言，她認為青年創造時代，年輕朋友都相當有創意，要感謝救國團從各界徵選許多優秀青年，座談中聽取許多建言，像是青年環島讓全國看見彰化，能培養青年朋友的毅力及增廣見聞，確實是很好的參考。

另外彰化的棒球發展逐年穩健，最近與美國的奧克蘭運動家隊簽約的沙子宸，過去是就讀於彰化藝術高中棒球隊，他特意回到母校捐款，希望讓母校有更好的資源運用，縣府也不斷地整合資源，讓各校的體育設施更加完善。

救國團彰化縣團委會主任委員楊曜聰表示，感謝王縣長來聆聽多位優秀青年對於政策、縣政等建議，他們每位都代表一個家庭，也代表彰化縣的活力，是推動國家進步與發展的原動力，也讓各世代產生許多創新力，會中青年朋友提出許多非常好的想法，都值得後續大家來思考。