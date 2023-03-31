教育部體育署辦理「2023臺灣品牌國際賽研習營」，規劃15堂線上研習課程，自今年4月12日起，固定每週三下午3點半上課，邀請國內外金牌講師群授課，內容包含國際賽事與綠色永續概念的結合、運動賽事科技轉型及強化青年參與國際賽等，精彩可期。

為建立臺灣品牌賽事，增進國際互動交流，體育署自110年推出「臺灣品牌國際賽研習營」，透過研習營系列活動強化賽事主（承）辦單位專業知能及實務經驗，受到廣大好評與讚賞。今年邁入第3年，主軸聚焦於「Young & Green」，金牌講師齊聚，包含國內外體育組織、專家學者、品牌賽事單位及運動創新團隊。本次參與的國際體育組織有亞洲運動管理協會（AASM）、APEC體育政策網絡（ASPN）、美國大克里夫蘭運動委員會（GCSC）、國際少年運動會（ICG）、日本運動觀光聯盟（JSTA）及臺灣運動創新加速器（HYPE GVA Taiwan）。

體育署洪志昌副署長表示，今年初5方合作單位簽署備忘錄，攜手推動「2023臺灣品牌國際賽研習營」，多方共同努力協助下，精心設計的線上研習課程，期盼能將國際運動賽事優化再升級。首場課程將於4月12日開跑，率先登場的是夯運動in Taiwan計畫陳美燕協同主持人、工業技術研究院黃文輝碳管理技術總監、英國量子顧問公司Krzysztof Kropielnicki分析師及中華民國舒康樂活運動協會鄭宗政總幹事，就綠色永續概念做開場介紹，再透過深度的交流對談，探討國際運動賽事永續發展，想必將開拓出全新的想法與方向。

體育署洪志昌副署長表示，今年初5方合作單位簽署備忘錄，攜手推動「2023臺灣品牌國際賽研習營」，多方共同努力協助下，精心設計的線上研習課程，期盼能將國際運動賽事優化再升級。（照片/教育部體育署提供）

線上研習課程不受地域限制，且提供中英雙語直播頻道，不論是對國際運動賽事、永續綠能、創新科技或青年參與有興趣，體育署不藏私，歡迎邀請親朋好友，一同共襄盛舉參加研習課程（報名網址：https://reurl.cc/MRX0pp）。課程最新資訊請隨時關注夯運動in Taiwan臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/funSportsinTaiwan），各場次課程影片日後亦將放置於「中小企業網路大學校」平台（https://reurl.cc/QLZra0），歡迎大家多加利用。