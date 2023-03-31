彰化縣政府打造「彰化優鮮」品牌，以高品質彰化農特產銷售全台，近年獲得民眾肯定，31日上午彰化縣菇類生產合作社萬生集貨包裝場，封櫃啟航外銷香港，彰化縣長王惠美也現身，王惠美說，這次封櫃有高麗菜、菇類、栗子南瓜、西洋芹、芭樂、葡萄等共13公噸彰化優鮮蔬果，也期盼未來能打開更多通路。

31日上午彰化縣菇類生產合作社萬生集貨包裝場，封櫃啟航外銷香港，彰化縣長王惠美也現身。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美表示，縣府大力推行3章1Q，除了內銷之外，也積極拓展外銷通路，這次要感謝萬生農場黃總經理整合好吃又有營養的農特產，加上農會的輔導，讓我們彰化農友最優質的農產外銷出去，讓世界看到彰化優鮮。

王惠美說，這2年疫情嚴峻百業蕭條，但彰化農產出口外銷仍逆勢成長，前年外銷總量達3318公噸，去年也有3344公噸。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美說，這2年疫情嚴峻百業蕭條，但彰化農產出口外銷仍逆勢成長，前年外銷總量達3318公噸，去年也有3344公噸，今年3月她更親自帶著彰化優鮮農特產到日本東京參加食品展，打開國際貿易與外國超市的合作通路。

王惠美表示，縣府大力推行3章1Q，除了內銷之外，也積極拓展外銷通路，這次要感謝萬生農場黃總經理整合好吃又有營養的農特產。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

萬生科技農業股份有限公司總經理黃聖義指出，這次封櫃外銷採求穩不求量，有菇類、高麗菜、西洋芹、栗子南瓜、芭樂、葡萄等，將推廣到香港、新加坡，這次如果銷量好的話，未來也有機會再以專櫃運過去。

青苑洋芹公司董事長謝建復說，這2年外銷以日本、韓國市場為主，目前在日本外銷成績相當不錯，以倍數成長，目前也開始拓展新加坡與香港市場。久大農場場長李義章則說，他所產的葡萄外銷香港、新加坡、帛琉、杜拜，可以說是供不應求。