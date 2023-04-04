為拓展台南農特產品外銷，台南市長黃偉哲率市府團隊1日搭乘仙台直航包機訪日，與群馬縣前橋市長山本龍洽談，計畫將於群馬縣、全國最大公路休息站「前橋赤城（まえばし赤城）」開闢台南農產專區，讓全日本民眾都能享受台南美味。

黃偉哲說，經與群馬縣前橋市長山本龍洽談，雙方對於台南農產上架全國最大公路休息站「前橋赤城（まえばし赤城）」有高度共識，感謝日方肯定台南農產，他也會為台南全力拚外銷。

山本龍市長及當地議員均表示，前橋市一向大力支持台灣，前橋市議會亦準備籌組台灣友好小組，5月亦有訪問台南計畫，尤其，今年在東京食品展品嘗到台南農產，印象深刻，希望能在「前橋赤城」休息站開闢台南專區做常設銷售。黃偉哲也感謝前橋市肯定台南農產，表示一定會盡全力協助，提供品質優良、產量穩定的農產品給前橋市銷售。

黃偉哲此行也帶著台南生產的優質鳳梨、果乾等產品，現場切塊給日方品嘗，山本龍等人當場直呼「好吃」。

黃偉哲說，「前橋赤城」休息站有近500個車位，是今年3月剛啟用新設施，除了集結群馬、埼玉等名產之外，更設有泡湯區，台南農產品能在此處有展售專區，一定能大幅提高知名度與銷量；他也邀請山本龍與群馬縣的好朋友，一起參與台南400、台灣燈會、國際蘭展等盛會。

黃偉哲此行赴日本行銷台南，繼於埼玉縣與北辰商事社長太田順康簽署合作意向書，採購台南鳳梨等農特產品於旗下超市展售後，也把台南農產拓展到日本全國最大休息站。