台南市長黃偉哲（左二）等人參加啟運儀式，並期待後續可以開闢更多通路。（張毓翎攝）

展後不到1個月，位於麻豆區的綠園牧場拿下一筆300噸冷凍加工產品的訂單，首批8.5噸10日裝櫃銷日。（張毓翎攝）

台南市政府今年3月初邀集轄內農產加工業者參加日本東京食品展，並拜會當地連鎖超市等通路業者，展後不到1個月，位於麻豆區的綠園牧場拿下一筆300噸冷凍加工產品的訂單，首批8.5噸10日裝櫃銷日，台南市長黃偉哲偕農糧署副署長姚志旺等人參加啟運儀式。

農業局表示，東京食品展是全球三大食品展之一，許多日本連鎖超市、食品批發商和電商都會前來了解並評估進口，是打入日本市場重要的管道。此次，綠園牧場在展後不到1個月，成功拿下一筆銷日訂單，外銷商品包含鳳梨果泥、鳳梨果丁、芒果丁、鳳梨釋迦、百香果汁等產品。

「東京食品展的成果將逐漸展現！」黃偉哲說，日方已準備在日本高速公路最大的休息站上架台南農特產品，這次東京行不僅是城市外交有成效，也讓台灣優質農產品陳列在日本的最大的休息站，是消費者、出口商及農民三贏。

黃偉哲預告，正值台南鳳梨產季，南市府除了國內通路外，更積極開闢外銷通路，將符合市場需求之加工食品外銷至海外，近期積極與海外商社洽談，要把台南優質農水產品及伴手禮行銷出去。

姚志旺說，綠園牧場運用加工技術，收購鳳梨、文旦柚、芭樂等水果，並製成冷凍果品、果塊，不僅拓展國內市場，也開拓國外市場。政府近年努力推動冷鏈計畫，期待提升產業競爭力，為台灣農業增加更多產值。