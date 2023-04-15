穿和服遊京都清水寺是到日本熱門觀光活動，台南市一群漢服愛好者，15日在台南市中西區海安路發動古都漢服遊行，打造屬於台南的傳統文化活動。16日還要舉辦漢服走秀活動。

台南市這群漢服同好去年曾在孔廟舉辦漢服遊行，令人驚豔，今年1月成立「台灣國際漢文化整合服務總會」，15日在海安路再度舉辦漢服遊行活動，約有200名漢服愛好者上街，民眾打扮成鄭成功、鎧甲士兵、公主與俠士裝等典型漢文化角色，路旁民眾直誇好看。

活動鼓勵民眾加入，現場有漢服租借攤位、古裝首飾化粧攤位與古代射箭攤位體驗，還有南管表演，遊行民眾穿著唐、宋、明朝代服裝，還有古代甲冑士兵服飾，十分吸睛。

「台灣國際漢文化整合服務總會」理事長莫順吉表示，遊行並非是萬聖節角色扮演，而是有推廣漢文化，打造屬於台南的傳統文化特色。

台南市明年適逢建城400年，莫順吉預計年底將舉辦傳統重統服飾文化祭，遊行民眾將展現明鄭時期西拉雅族服飾、日據時期的日本服飾、民國初年的旗袍與唐裝，到現代新住民時期的台南市各種族穿著服飾，秀出府城歷年的傳統服飾。

這場「國華松王慈善漢服嘉年華」遊行為其2天，16日下午將有20人的漢服走秀重頭戲，展現唐宋明朝的經典漢裝，搭配表演活動，現場還有社福弱勢團體一起加入。