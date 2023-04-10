展望後市，隨航空運能回升，大型會展復辦，加上普發現金入帳、5有勞動節連假，旗下有不同品牌飯店的晶華酒店集團吃、住都可望維持強勢營運動能，營收逐月逐季成長可期。

在邊境開放、航班恢復的雙重利基下，國際商務和觀光旅遊市場已逐漸回歸正軌，以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店亦因此受惠，眾多大型會議團體及展覽，讓館內會議場地的需求增高，也相對提升了住房業績。3月份的住房率近8成，平均房價持續成長達至6,000元，客房營收恢復到疫前的9成。近期除了外籍顧客快速回流、來自簽約公司的住房需求大幅增加之外，各公司行號宴請海外客戶的商務酬酢也帶動了館內各餐廳的包廂消費明顯成長。

發現金6,000元已開放民眾於ATM便捷領取，晶華國際酒店集團旗下台北晶華、晶英以及捷絲旅等3個品牌、11間酒店亦聯手推出「政府發現金、全民遊晶華」住宿餐飲專案，提出多款以6,000元為消費單位的出遊以及美食方案，並加碼各式折扣優惠以及入住禮遇，邀請全民共享這難得的政府紅利。官網訂房加購高鐵票另有7折起的專屬優惠，從台北、台南到高雄、亦或是宜蘭礁溪與花蓮，環遊寶島的行程中都有晶華旗下酒店可供選擇。預計將為集團第二季創造強勢營運動能。

此外，五一勞動節的連假預計仍有一波出遊潮，晶華酒店集團旗下各酒店均推出各式住房專案優惠廣大的勞工朋友。針對一年一度的母親節檔期，更有多款內用、外帶的母親節大餐以及住房優惠，要和為人子女一同感恩母愛的偉大。目前各據點4至5月的平均住房率仍維持在8成左右，節慶的效應明顯有助於當月的營收成長。