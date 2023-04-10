台南市長黃偉哲4月初率市府團隊搭乘仙台直航包機訪日期間，曾轉往東京拜會東京都知事小池百合子，雙方會談十分溫馨。黃偉哲表示，希望能在前人奠定的基礎上，願台日兩國情誼永存。

黃偉哲也代表台南市，感謝小池百合子及東京都民，在九二一震災、台南地震及疫情期間，對於台灣的協助與支持。

會後，黃偉哲也致贈印有東京都市徽的蘭花給小池知事，並邀請小池知事參與預定明年在台南舉辦的台灣燈會、台南400及國際蘭展等盛會，期盼台日兩國的羈絆，能夠在前人的基礎上，長久永存。