福來梅子雞餐廳旁的油桐花步道已出現落花如飄雪景色。（程炳璋攝）

楠西區梅嶺的福來梅子雞餐廳附近種植250棵油桐樹，是全台開花最早與分布最南的油桐花季活動，台南市長黃偉哲9日宣布油桐花季開幕，梅嶺山頭如下4月雪，台南市客委會推出2條路線共14梯次的小旅行行程，1天內即爆滿。

油桐花雖然全台各處都有，這裡卻較北部提早1個月，梅嶺大湖桶桐花步道已花開片片，白色花瓣迎風飄落，步道如被一層白雪覆蓋，9日出現旅遊人潮，聚集賞花、採梅，吃梅子雞。

黃偉哲表示，梅嶺是全台最早與最南端油桐花季活動，滿足遊客搶看4月雪的心願，適逢青梅成熟，有採梅與自製梅酒的活動，搭配楠西區在地小農市集，遊客可賞花兼逛在地特產。

台南市客委會去年推出小旅行路線大受歡迎，今年喊出「四月桐雪，梅嶺相會」口號，在8日、9日與16日提供2條路線共17梯次的浪漫一日遊，266名額開放1天即額滿，證明桐花旅行正夯。

黃偉哲表示，梅嶺除有4月桐花，同時也正逢賞螢季節，今年因缺水，螢火蟲季延後至4月底，遊客屆時可一次體驗賞花雪、採青梅、看火金姑與吃梅子雞的行程。

在地民眾表示，楠西區有多處旅遊景點，曾文水庫、萬佛寺、玄空法寺到龜丹溫泉，梅嶺上也有露營烤肉的營地，值得遊客花兩天一夜體驗在地各景點。