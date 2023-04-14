南部水情持續吃緊，高雄依舊亮橙燈，現在又面臨梅雨晚到的窘境，高雄市長陳其邁14日表示，將持續以開源節流的方式維持水情，開源會持續10座抗旱水井，節流則是加強減量供水的力道，將對非工業用戶、用水超過1000噸以上的大戶將原來的供水減量10％提高至15％，預計水量可撐到4月底。

陳其邁表示，高雄水情依舊以開源節流的方式抗旱，開源的部分維持10座抗旱水井，節流的部分則是將對非工業用戶、用水超過1000噸以上的大戶將原來的供水減量10％提高至15％，部分游泳池也將關閉，將會再視水情狀況調整。

陳其邁說明，以14日為例，高屏溪的川流量為4.5CMS、澄清湖的蓄水量為88％，維持一定水平，高市府將會持續觀察高屏溪的川流量以及用水狀況做調節，若以目前地下水的水量來看，撐到4月底並沒有問題。

至於屏東民眾日前抗議鑿井支援高雄水源的問題，陳其邁以委婉的方式回應，高雄市將以多元方式來開發替代水源，高雄市目前地下水水位沒有變化，還是非常穩定。暗示目前暫不需要屏東支援水情。